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Синоптики обещают теплые выходные без дождей
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96
21. jūlijs 2017 10:02
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:32
5909
Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:39
2459
Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:30
1863
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
1:05
7927
Синоптики: в пятницу погода изменится
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:39
1684
Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
13661
Синоптики: каким будет лето в Риге
0:48
2183
Синоптики: следующая неделя будет более дождливой
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
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