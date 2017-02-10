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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
www.DELFI.lv
418
10. februāris 2017 09:56
0:31
2330
В ближайшие дни ожидается потепление
0:34
10368
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге
0:31
488
Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:42
1150
Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
205
Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:36
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Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
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