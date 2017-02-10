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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
www.DELFI.lv
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10. februāris 2017 09:56
В ближайшие дни ожидается потепление
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В ближайшие дни ожидается потепление

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков
0:36
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Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики предупреждают о ливнях
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики: выходные в Латвии будут
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

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