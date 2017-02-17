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Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки
www.DELFI.lv
1058
17. februāris 2017 10:27
0:41
1817
Ближайшая неделя выдастся ветреной и богатой на осадки
0:39
13494
Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
1679
Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
1863
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:31
820
Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
0:51
8847
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:37
332
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
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