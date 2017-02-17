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Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки
www.DELFI.lv
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17. februāris 2017 10:27
Ближайшая неделя выдастся ветреной и богатой на осадки
0:41
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Ближайшая неделя выдастся ветреной и богатой на осадки

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
0:31
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Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

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