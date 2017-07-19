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Синоптики: следующая неделя будет более дождливой
www.DELFI.lv
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19. jūlijs 2017 10:10
Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки
0:43
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Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки

До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой
0:37
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До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: в конце недели будет больше солнца
0:47
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Синоптики: в конце недели будет больше солнца

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Ближайшая неделя выдастся ветреной и богатой на осадки
0:41
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Ближайшая неделя выдастся ветреной и богатой на осадки

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

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