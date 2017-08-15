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Синоптики: утром похолодало до +4 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов
www.DELFI.lv
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15. augusts 2017 09:48
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:43
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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов

На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:34
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На выходных воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов
0:34
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Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов

Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
0:37
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Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов

Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:40
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Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
0:33
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Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

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