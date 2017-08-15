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Синоптики: утром похолодало до +4 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов
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254
15. augusts 2017 09:48
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:43
390
Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:34
773
На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:51
8850
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:46
2975
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:39
1594
Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:34
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Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов
0:37
1900
Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
0:40
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Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:50
457
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:33
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Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
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