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Синоптики: в четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди
642
03. augusts 2017 08:30
0:31
488
Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:42
1150
Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:33
206
Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:25
7013
Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:42
1236
Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
0:50
2317
Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:39
1684
Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:42
949
Синоптики: на выходных - дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер
0:33
389
Синоптики: во вторник ожидаются дожди и грозы, ночью возможен сильный шторм
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:38
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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
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