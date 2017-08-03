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Синоптики: в четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди
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03. augusts 2017 08:30
Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
0:42
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Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:50
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Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: на выходных - дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер
0:42
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Синоптики: на выходных - дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и грозы, ночью возможен сильный шторм
0:33
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Синоптики: во вторник ожидаются дожди и грозы, ночью возможен сильный шторм

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:38
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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

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