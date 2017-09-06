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Синоптики: в конце недели в Латвии потеплеет
www.DELFI.lv
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06. septembris 2017 09:42
Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

Синоптики: в конце недели будет больше солнца
0:47
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Синоптики: в конце недели будет больше солнца

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:38
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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:39
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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики обещают Латвии теплую и дождливую неделю
0:31
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Синоптики обещают Латвии теплую и дождливую неделю

Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:43
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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов

В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
0:48
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В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Cиноптики: утром похолодало до +2 градусов, днем существенно потеплеет
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Cиноптики: утром похолодало до +2 градусов, днем существенно потеплеет

Синоптики предупреждают о ливнях
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Синоптики предупреждают о ливнях

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