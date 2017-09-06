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Синоптики: в конце недели в Латвии потеплеет
www.DELFI.lv
1619
06. septembris 2017 09:42
0:42
107
Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:47
1471
Синоптики: в конце недели будет больше солнца
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:38
319
Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
836
Синоптики обещают Латвии теплую и дождливую неделю
0:43
390
Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:48
1850
В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:39
470
Cиноптики: утром похолодало до +2 градусов, днем существенно потеплеет
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
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