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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
www.DELFI.lv
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03. marts 2017 09:55
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
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В ближайшие дни установится зимняя погода

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Первая зимняя рыбалка
6:26
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Первая зимняя рыбалка

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

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