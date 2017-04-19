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Синоптики: в пятницу погода изменится
www.DELFI.lv
6186
19. aprīlis 2017 09:15
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
6186

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
0:42
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Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки
0:34
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Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
0:31
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Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре

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