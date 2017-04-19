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Синоптики: в пятницу погода изменится
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6186
19. aprīlis 2017 09:15
0:48
6186
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:27
3161
Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:42
1236
Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:31
3712
Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:34
10295
Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:39
1684
Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
13506
Синоптики: каким будет лето в Риге
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:31
820
Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
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