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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
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20. jūlijs 2017 10:15
0:40
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Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:51
8850
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:46
2975
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:39
1594
Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:34
5190
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
1:02
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В Латвии может похолодать до -10 градусов
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях
1:05
7926
Синоптики: в пятницу погода изменится
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