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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
www.DELFI.lv
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20. jūlijs 2017 10:15
Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов
0:40
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Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

В Латвии может похолодать до -10 градусов
1:02
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В Латвии может похолодать до -10 градусов

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

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