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Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов
www.DELFI.lv
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10. augusts 2017 10:33
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов
0:54
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На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов

На этой неделе станет теплее, возможна жара до +30 градусов
0:39
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На этой неделе станет теплее, возможна жара до +30 градусов

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Синоптики: в четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди
0:44
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Синоптики: в четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

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