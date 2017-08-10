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Синоптики: в субботу ожидается рекордная в нынешнем году жара до +33 градусов
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1075
10. augusts 2017 10:33
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:25
7013
Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
1684
Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:51
8850
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:54
2828
На этой неделе ожидаются грозы и жара до +30 градусов
0:39
2694
На этой неделе станет теплее, возможна жара до +30 градусов
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:27
3161
Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:37
6799
Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:44
693
Синоптики: в четверг ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди
0:46
2975
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:39
1594
Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
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