Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
www.DELFI.lv
264
07. februāris 2017 10:00
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:34
5188
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:36
3209
К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:45
1946
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:51
8846
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:30
2076
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:46
2954
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:35
983
В среду заметно похолодает, возможны дожди
0:31
1410
На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:39
13493
Синоптики: каким будет лето в Риге
0:31
738
Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:32
5909
Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS