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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
www.DELFI.lv
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18. jūlijs 2017 10:02
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:30
1863

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:50
2314

Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
1594

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
337

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
846

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать

На этой неделе ожидаются частые дожди
0:42
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На этой неделе ожидаются частые дожди

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