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Синоптики: во вторник потеплеет до +21 градуса, местами ожидаются ливни
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253
18. jūlijs 2017 10:02
0:30
1863
Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:31
3712
Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:50
2314
Синоптики: во вторник ожидаются дожди и сильные грозы
0:42
95
Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:39
1594
Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:29
527
Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:28
4163
Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:42
1244
На этой неделе ожидаются частые дожди
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