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Сотни тысяч каталонцев вышли на акцию за отделение от Испании
REUTERS
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12. septembris 2017 09:58
Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
2:16
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Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии

В Киеве радикалы замуровали центральное отделение
1:43
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В Киеве радикалы замуровали центральное отделение "Сбербанка"

Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги
0:27
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Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги

В Киеве митингующие разгромили отделение Сбербанка и салон красоты
1:41
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В Киеве митингующие разгромили отделение Сбербанка и салон красоты

В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
0:58
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В Испании четыре человека пострадали во время забега быков

ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
0:53
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ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Электроэнергия подорожает для сотен тысяч латвийских потребителей
0:37
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Электроэнергия подорожает для сотен тысяч латвийских потребителей

16 тысяч детей – жертв Холокоста
8:34
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16 тысяч детей – жертв Холокоста

Спустя два с половиной года новому зданию СГД требуется ремонт на 170 тысяч евро
0:37
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Спустя два с половиной года новому зданию СГД требуется ремонт на 170 тысяч евро

Музыка для налоговой инспекции
1:52
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Музыка для налоговой инспекции

Включил музыку? Заплати!
3:15
47

Включил музыку? Заплати!

'Динамо Рига' 3-й год подряд - в борьбе за 'Кубок Гагарина'
4:53
47

'Динамо Рига' 3-й год подряд - в борьбе за 'Кубок Гагарина'

2016 – год космических открытий
4:43

2016 – год космических открытий

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