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Сотни тысяч каталонцев вышли на акцию за отделение от Испании
REUTERS
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12. septembris 2017 09:58
2:16
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Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
1:43
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В Киеве радикалы замуровали центральное отделение "Сбербанка"
0:27
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Таксисты проведут акцию протеста в центре Риги
1:41
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В Киеве митингующие разгромили отделение Сбербанка и салон красоты
0:58
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В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
0:53
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ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
0:41
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0:37
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Электроэнергия подорожает для сотен тысяч латвийских потребителей
8:34
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16 тысяч детей – жертв Холокоста
0:37
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Спустя два с половиной года новому зданию СГД требуется ремонт на 170 тысяч евро
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