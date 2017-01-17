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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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17. janvāris 2017 11:58
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Удачный улов
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
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Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
0:33
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Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
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Raidījumi
Aculiecinieks
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RUS