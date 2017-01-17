Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
2783
17. janvāris 2017 11:58
Удачный улов
0:34
13

Удачный улов

Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
0:43
5456

Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Facebook критикуют за
0:40
1116

Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
0:36
2818

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:37
1547

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа
0:39
1426

В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
0:27
3521

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
0:44
932

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании

Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
0:33
9242

Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
4341

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Шоу
2:10
365

Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"

Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:57
2914

Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
1150

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
2149

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
3473

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS