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Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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05. aprīlis 2017 10:19
14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии
0:40
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14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии

МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием
1:40
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МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием

Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме
1:26
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Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме

Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

LTV7: латвийская фирма может быть причастна к финансовому скандалу в Словакии
7:50
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LTV7: латвийская фирма может быть причастна к финансовому скандалу в Словакии

Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге

Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших
1:31
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Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших

Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
0:33
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Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA

LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?
3:15
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LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?

Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии
0:51
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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших
2:17
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших

Перестрелка между байкерами в Техасе: 9 убитых, не менее 18 пострадавших
0:57
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Перестрелка между байкерами в Техасе: 9 убитых, не менее 18 пострадавших

Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков
2:00
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Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков

Rassell - 'Рядом быть'
3:16
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Rassell - 'Рядом быть'

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