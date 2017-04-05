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Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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05. aprīlis 2017 10:19
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14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии
1:40
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МИД Франции: помощь России Украине может быть прикрытием
1:26
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Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
7:50
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LTV7: латвийская фирма может быть причастна к финансовому скандалу в Словакии
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
1:31
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Взрыв в лондонском отеле: 14 пострадавших
0:33
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Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
3:15
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LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?
0:51
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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
2:17
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд, десятки пострадавших
0:57
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Перестрелка между байкерами в Техасе: 9 убитых, не менее 18 пострадавших
2:00
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Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков
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