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США ослабили ограничения миграционного указа Трампа
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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01. februāris 2017 09:41
Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Facebook критикуют за
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Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании

Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
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Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время

Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд
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Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация

В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа
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В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа

Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
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Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу

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