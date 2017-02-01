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США ослабили ограничения миграционного указа Трампа
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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01. februāris 2017 09:41
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
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Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
0:37
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Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд
0:27
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:39
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
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В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа
1:47
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Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
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