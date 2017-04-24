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США призвали Россию повлиять на ДНР и ЛНР после подрыва патруля ОБСЕ
REUTERS
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24. aprīlis 2017 09:52
Россию обвинили в попытках повлиять на президентские выборы во Франции
0:54
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Россию обвинили в попытках повлиять на президентские выборы во Франции

В ОБСЕ подтвердили отвод вооружений ДНР и ЛНР
2:46
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В ОБСЕ подтвердили отвод вооружений ДНР и ЛНР

Ципрас и Путин призвали прекратить
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"

ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
0:53
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ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде

Трудности перевода: бюро омбудсмена искажает рекомендации ОБСЕ по образованию нацменьшинств
6:22
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Трудности перевода: бюро омбудсмена искажает рекомендации ОБСЕ по образованию нацменьшинств

Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем

Министр ВВС США назвала Россию
0:28
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Министр ВВС США назвала Россию "угрозой номер один"

Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США

Генсек НАТО обсудил
0:32
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Генсек НАТО обсудил "более агрессивную Россию" с Трампом

Фракция Меркель в бундестаге назвала Россию угрозой миру в Европе
0:41
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Фракция Меркель в бундестаге назвала Россию угрозой миру в Европе

Глава Еврокомиссии пояснил причину
0:33
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Глава Еврокомиссии пояснил причину "возмутившего Запад" визита в Россию

Украина обвинила Россию в подготовке операции по захвату
0:38
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Украина обвинила Россию в подготовке операции по захвату "коридора в Крым"

Историк Федоровский:
0:42
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Историк Федоровский: "Ни в коем случае не надо унижать Россию"

Лавров назвал политику Запада попыткой
1:03
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Лавров назвал политику Запада попыткой "взять Россию на понт"

Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
0:32
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Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы

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