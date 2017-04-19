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Старков снова будет главным тренером сборной Латвии
LETA/DELFI
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19. aprīlis 2017 13:16
Межвиетс: Россия снова использует 16 марта и 9 мая для дискредитации Латвии
0:59
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Межвиетс: Россия снова использует 16 марта и 9 мая для дискредитации Латвии

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает

Ирина Богушевская. Снова живи
5:09
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Ирина Богушевская. Снова живи

Командир армии Латвии: русских танков на улице Бривибас не будет
0:38
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Командир армии Латвии: русских танков на улице Бривибас не будет

Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет
3:16
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Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет

Закрытие хоккейного сезона 2012
2:18
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Закрытие хоккейного сезона 2012

Слуцкий взял всю вину на себя и собрался уходить из сборной
0:29
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Слуцкий взял всю вину на себя и собрался уходить из сборной

Уволенный с поста мэра Юрмалы Трукснис снова занял эту должность
0:39
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Уволенный с поста мэра Юрмалы Трукснис снова занял эту должность

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
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Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Интересное видео о Шаффл танцоре
3:12
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Интересное видео о Шаффл танцоре

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

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