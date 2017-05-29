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Стрельба в США: в штате Миссисипи убиты восемь человек, включая шерифа
REUTERS
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29. maijs 2017 08:29
Эстония: стрельба в школе
3:27
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Эстония: стрельба в школе

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

Стрельба из лука и арбалета
1:09
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Стрельба из лука и арбалета

Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых
2:26
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Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых

Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей
2:25
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Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей

Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
0:53
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Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших

Восемь российских олимпийцев, в том числе и Ефимова, прежде попадались на допинге
1:44
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Восемь российских олимпийцев, в том числе и Ефимова, прежде попадались на допинге

2016 – год космических открытий
4:43

2016 – год космических открытий

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
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Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек
1:32
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В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек

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