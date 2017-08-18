Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Теракт в Барселоне: пострадали граждане 18 стран
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
46
18. augusts 2017 09:54
0:53
2408
Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
1:35
186
Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
2:08
6130
ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда
1:59
194
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
1:41
2607
ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста
0:42
4115
Граждане нелатышского происхождения не смогут сменить национальность на "латыш"
0:37
712
При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
1:52
1561
В Польше раскрыта подпольная табачная фабрика: задержаны граждане Латвии
1:45
54
Теракт в Домодедово
0:58
169
В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
0:54
920
Волнения в Ереване: в столкновениях пострадали более 50 человек
0:46
4503
ООН сняла со стран Балтии этикетку "восточных европейцев"
3:17
29
Петр Елфимов (Беларусь). Гость TV фестиваля Аmberstar 2009
2:46
129
Пожелания от звезд конкурсантам Amberstar 2009
1:56
11
Amberstar 2009 International TV Festival of Music
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
67784050
,
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS