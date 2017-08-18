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Теракт в Барселоне: пострадали граждане 18 стран
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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18. augusts 2017 09:54
Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
0:53
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Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших

Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
1:35
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Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда
2:08
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ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда

СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
1:59
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СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста
1:41
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ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста

Граждане нелатышского происхождения не смогут сменить национальность на
0:42
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Граждане нелатышского происхождения не смогут сменить национальность на "латыш"

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек

В Польше раскрыта подпольная табачная фабрика: задержаны граждане Латвии
1:52
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В Польше раскрыта подпольная табачная фабрика: задержаны граждане Латвии

Теракт в Домодедово
1:45
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Теракт в Домодедово

В Испании четыре человека пострадали во время забега быков
0:58
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В Испании четыре человека пострадали во время забега быков

Волнения в Ереване: в столкновениях пострадали более 50 человек
0:54
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Волнения в Ереване: в столкновениях пострадали более 50 человек

ООН сняла со стран Балтии этикетку
0:46
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ООН сняла со стран Балтии этикетку "восточных европейцев"

Петр Елфимов (Беларусь). Гость TV фестиваля Аmberstar 2009
3:17
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Петр Елфимов (Беларусь). Гость TV фестиваля Аmberstar 2009

Пожелания от звезд конкурсантам Amberstar 2009
2:46
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Пожелания от звезд конкурсантам Amberstar 2009

Amberstar 2009 International TV Festival of Music
1:56
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Amberstar 2009 International TV Festival of Music

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