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Теракт в Кабуле около посольства США: восемь погибших
REUTERS
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03. maijs 2017 10:16
Теракт в Домодедово
1:45
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Теракт в Домодедово

ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда
2:08
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ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда

СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
1:59
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СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь
1:35
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Арестованный узбек признал вину за теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста
1:41
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ИГ взяло ответственность за предвыборный теракт в Париже, названо имя террориста

Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых
1:08
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Два взрыва в Бейруте: десятки погибших и раненых

В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших
0:56
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В центре Стамбула взорвалась бомба: 11 погибших

Обстрел Краматорска: 12 погибших, много раненых
1:16
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Обстрел Краматорска: 12 погибших, много раненых

В Иране столкнулись пассажирские поезда: 40 погибших, более 100 раненых
0:36
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В Иране столкнулись пассажирские поезда: 40 погибших, более 100 раненых

Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых
2:26
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Стрельба в Калифорнии: не менее 14 погибших и 20 раненых

Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших

В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших
0:41
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В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших

В Техасе церковный автобус столкнулся с пикапом: 12 погибших
2:34
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В Техасе церковный автобус столкнулся с пикапом: 12 погибших

Восемь российских олимпийцев, в том числе и Ефимова, прежде попадались на допинге
1:44
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Восемь российских олимпийцев, в том числе и Ефимова, прежде попадались на допинге

Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн
2:29
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Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн

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