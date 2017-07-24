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The Weather Company: август в Латвии тоже будет холоднее обычного
www.DELFI.lv
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24. jūlijs 2017 14:20
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:36
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Старков снова будет главным тренером сборной Латвии
3:16
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Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет
0:38
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Командир армии Латвии: русских танков на улице Бривибас не будет
2:44
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'Ford' atzīmē savu 111. dzimšanas dienu
1:32
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Айвар Лембергс тоже облился ледяной водой
1:16
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Все красивы, и ты тоже! Взгляни, что о красоте думает Синдия
6:11
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9 мая в Латвии
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:16
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Авторы тоже против защитников авторских прав
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Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS