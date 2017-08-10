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Трагедия на взморье в Литве: очевидец и спасатели шокированы поведением отдыхающих
delfi.lt
2713
10. augusts 2017 14:30
25:51
3113

"Очевидец": документальный фильм "Голоса"

Трагедия в Золитуде
5:40
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Трагедия в Золитуде

Российских туристов в Турции мало. Зато много отдыхающих из Резекне
0:10
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Российских туристов в Турции мало. Зато много отдыхающих из Резекне

Трагедия на перекрестке: расследование продолжается
2:02
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Трагедия на перекрестке: расследование продолжается

Трагедия на улице Чака в Риге
2:56
16032

Трагедия на улице Чака в Риге

Катыньская трагедия коснулась и Резекне
0:42
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Катыньская трагедия коснулась и Резекне

Пожар в Новодевичьем монастыре: спасатели отстояли колокольню
1:12
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Пожар в Новодевичьем монастыре: спасатели отстояли колокольню

Трагедия под Гулбене: маму с новорожденным обнаружила несовершеннолетняя дочь
3:47
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Трагедия под Гулбене: маму с новорожденным обнаружила несовершеннолетняя дочь

Трагедия в Италии: 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести
0:41
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Трагедия в Италии: 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести

Трагедия на ул. Клейсту: водитель лесовоза, возможно, выехал на встречную полосу
0:40
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Трагедия на ул. Клейсту: водитель лесовоза, возможно, выехал на встречную полосу

Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации
4:55
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Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации

Уровень воды в Даугаве повышается: спасатели не исключают эвакуацию населения
0:32
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Уровень воды в Даугаве повышается: спасатели не исключают эвакуацию населения

В Литве взятки не гладки
4:27
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В Литве взятки не гладки

Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом
0:39
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Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом

Адвокат Сергей Мирзоев комментирует иск Владимира Антонова к Литве
5:59

Адвокат Сергей Мирзоев комментирует иск Владимира Антонова к Литве

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