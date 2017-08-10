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Трагедия на взморье в Литве: очевидец и спасатели шокированы поведением отдыхающих
delfi.lt
2713
10. augusts 2017 14:30
25:51
3113
"Очевидец": документальный фильм "Голоса"
5:40
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Трагедия в Золитуде
0:10
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Российских туристов в Турции мало. Зато много отдыхающих из Резекне
2:02
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Трагедия на перекрестке: расследование продолжается
2:56
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Трагедия на улице Чака в Риге
0:42
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Катыньская трагедия коснулась и Резекне
1:12
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Пожар в Новодевичьем монастыре: спасатели отстояли колокольню
3:47
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Трагедия под Гулбене: маму с новорожденным обнаружила несовершеннолетняя дочь
0:41
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Трагедия в Италии: 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести
0:40
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Трагедия на ул. Клейсту: водитель лесовоза, возможно, выехал на встречную полосу
4:55
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Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации
0:32
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Уровень воды в Даугаве повышается: спасатели не исключают эвакуацию населения
4:27
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В Литве взятки не гладки
0:39
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Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом
5:59
Адвокат Сергей Мирзоев комментирует иск Владимира Антонова к Литве
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS