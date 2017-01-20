Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Трагедия в Италии: 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
620
20. janvāris 2017 10:34
1:02
11142
В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек
2:11
4238
Пожар в ночном клубе Калифорнии: без вести пропали десятки человек
5:40
67
Трагедия в Золитуде
2:02
124
Трагедия на перекрестке: расследование продолжается
2:56
16025
Трагедия на улице Чака в Риге
0:42
39
Катыньская трагедия коснулась и Резекне
3:47
2989
Трагедия под Гулбене: маму с новорожденным обнаружила несовершеннолетняя дочь
4:55
389
Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации
0:40
12449
Трагедия на ул. Клейсту: водитель лесовоза, возможно, выехал на встречную полосу
0:47
1446
Оппозиция Италии пообещала "дать пощечину ЕС" итогами референдума
0:39
5321
Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом
1:08
144
В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме
1:05
832
Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
3:04
1392
На карнавале в Гаити 18 человек убило током
0:59
439
В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS