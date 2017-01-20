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Трагедия в Италии: 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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20. janvāris 2017 10:34
В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек
1:02
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В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек

Пожар в ночном клубе Калифорнии: без вести пропали десятки человек
2:11
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Пожар в ночном клубе Калифорнии: без вести пропали десятки человек

Трагедия в Золитуде
5:40
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Трагедия в Золитуде

Трагедия на перекрестке: расследование продолжается
2:02
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Трагедия на перекрестке: расследование продолжается

Трагедия на улице Чака в Риге
2:56
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Трагедия на улице Чака в Риге

Катыньская трагедия коснулась и Резекне
0:42
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Катыньская трагедия коснулась и Резекне

Трагедия под Гулбене: маму с новорожденным обнаружила несовершеннолетняя дочь
3:47
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Трагедия под Гулбене: маму с новорожденным обнаружила несовершеннолетняя дочь

Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации
4:55
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Трагедия в Золитуде: 20 потерпевших частично отказались от компенсации

Трагедия на ул. Клейсту: водитель лесовоза, возможно, выехал на встречную полосу
0:40
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Трагедия на ул. Клейсту: водитель лесовоза, возможно, выехал на встречную полосу

Оппозиция Италии пообещала
0:47
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Оппозиция Италии пообещала "дать пощечину ЕС" итогами референдума

Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом
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Трагедия в Золитуде: за день до обрушения на крышу подняли 50 мешков с грузом

В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме
1:08
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В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

На карнавале в Гаити 18 человек убило током
3:04
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На карнавале в Гаити 18 человек убило током

В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
0:59
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В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал

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