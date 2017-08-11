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Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов из России
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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11. augusts 2017 11:24
Путин заявил, что Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов
0:46
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Путин заявил, что Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов

Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость из России
0:39
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Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость из России

Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
0:50
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Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России

Трамп поддержал применение пыток
0:38
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Трамп поддержал применение пыток

Президентом США стал Дональд Трамп
0:42
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Президентом США стал Дональд Трамп

В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
4:37
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В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов

Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в
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Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в "супервторник"

Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии
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Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США

Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара
0:30
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Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Трамп в Польше призвал Россию прекратить агрессию
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Трамп в Польше призвал Россию прекратить агрессию

Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
0:32
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Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы

Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
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Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией

Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства
0:46
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Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства

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