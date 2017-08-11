Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов из России
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
1606
11. augusts 2017 11:24
0:46
2458
Путин заявил, что Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов
0:39
3234
Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость из России
0:50
2437
Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
0:38
891
Трамп поддержал применение пыток
0:42
6062
Президентом США стал Дональд Трамп
4:37
1233
В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
1:26
2204
Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в "супервторник"
0:57
2593
Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии
0:38
2613
Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:30
2292
Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара
0:41
1681
Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:33
3208
Трамп в Польше призвал Россию прекратить агрессию
0:32
1598
Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
0:34
775
Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
0:46
7280
Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS