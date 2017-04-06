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Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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06. aprīlis 2017 10:04
Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США

Трамп поддержал применение пыток
0:38
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Трамп поддержал применение пыток

Президентом США стал Дональд Трамп
0:42
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Президентом США стал Дональд Трамп

Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара
0:30
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Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара

Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в
1:26
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Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в "супервторник"

Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии
0:57
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Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
0:34
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Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией

Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства
0:46
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Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства

На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Сандерс
1:31
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На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Сандерс

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
0:45
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Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
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Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

LTV7: латвийские военные жалуются на ботинки
3:40
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LTV7: латвийские военные жалуются на ботинки

Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем

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