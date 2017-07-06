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Трамп в Польше призвал Россию прекратить агрессию
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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06. jūlijs 2017 16:47
Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США

Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
0:32
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Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы

Трамп поддержал применение пыток
0:38
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Трамп поддержал применение пыток

Президентом США стал Дональд Трамп
0:42
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Президентом США стал Дональд Трамп

Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в
1:26
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Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в "супервторник"

Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии
0:57
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Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара
0:30
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Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
0:34
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Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией

Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства
0:46
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Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства

На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Сандерс
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На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Сандерс

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
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Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Трамп внезапно уволил главу ФБР, применив к нему нелестные эпитеты
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Трамп внезапно уволил главу ФБР, применив к нему нелестные эпитеты

Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость из России
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Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость из России

В Польше после землетрясения блокировало горняков в шахте
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В Польше после землетрясения блокировало горняков в шахте

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