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Трамп внезапно уволил главу ФБР, применив к нему нелестные эпитеты
Reuters/Scanpix
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10. maijs 2017 10:38
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Latvijas pasts уволил сотрудника за твит с 17 подписями из СГД
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
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Главу по ЧС Украины задерживают на заседании правительства
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Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
0:46
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Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства
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0:32
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Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
0:50
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Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
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RUS