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Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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25. decembris 2016 21:03
Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек
0:53
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Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек

Каникулы на море
4:59
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Каникулы на море

Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море
1:05
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших
0:41
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В Тайване пассажирский самолет задел мост и упал в реку: 23 погибших

На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать

Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами
1:22
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Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами

СМИ: переброска авианосца США в Средиземное море — это сигнал для России
0:35
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СМИ: переброска авианосца США в Средиземное море — это сигнал для России

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов
0:51
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Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов

Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей
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Стрельба в американском Огайо: погибли пять взрослых и двое детей

В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения
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В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения

Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции
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Крушение вертолетов в Аргентине: погибли олимпийские чемпионы из Франции

При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек
2:09
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При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек

В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей
0:53
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В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей

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