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Ушаков признает ошибки, обещает начать с реформы RNP
LETA/DELFI
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07. jūnijs 2017 11:56
0:39
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Ушаков не обещает скорого завершения затянувшегося ремонта улицы Барона
1:18
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Музыкальная школа и Ушаков
0:57
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Музыкальная школа и Ушаков
2:12
61
Ушаков 9 мая
2:18
498
Ушаков встретился с военными НАТО
0:40
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Кэмерон обещает Шотландии расширение полномочий
2:58
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Ушаков: голосование парламентского большинства — плевок в лицо рижан
0:44
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Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
0:40
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Ушаков: Новому главе Центрального рынка угрожают расправой
0:36
887
Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
2:57
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Домбровскис, Ушаков и другие. Комиссия Сейма назвала ответственных за трагедию в Золитуде
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
1:38
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Ушаков: в 2015 году Рига будет стоять в огромных пробках
0:49
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Ушаков: приговор суда по "языковому делу" — политический и некомпетентный
0:33
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Ушаков обжаловал штраф за русский язык: на Facebook закон Латвии не распространяется
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS