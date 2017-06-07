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Ушаков признает ошибки, обещает начать с реформы RNP
LETA/DELFI
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07. jūnijs 2017 11:56
Ушаков не обещает скорого завершения затянувшегося ремонта улицы Барона
0:39
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Ушаков не обещает скорого завершения затянувшегося ремонта улицы Барона

Музыкальная школа и Ушаков
1:18
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Музыкальная школа и Ушаков

Музыкальная школа и Ушаков
0:57
61

Музыкальная школа и Ушаков

Ушаков 9 мая
2:12
61

Ушаков 9 мая

Ушаков встретился с военными НАТО
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО

Кэмерон обещает Шотландии расширение полномочий
0:40
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Кэмерон обещает Шотландии расширение полномочий

Ушаков: голосование парламентского большинства — плевок в лицо рижан
2:58
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Ушаков: голосование парламентского большинства — плевок в лицо рижан

Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
0:44
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Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей

Ушаков: Новому главе Центрального рынка угрожают расправой
0:40
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Ушаков: Новому главе Центрального рынка угрожают расправой

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
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Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Домбровскис, Ушаков и другие. Комиссия Сейма назвала ответственных за трагедию в Золитуде
2:57
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Домбровскис, Ушаков и другие. Комиссия Сейма назвала ответственных за трагедию в Золитуде

Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги

Ушаков: в 2015 году Рига будет стоять в огромных пробках
1:38
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Ушаков: в 2015 году Рига будет стоять в огромных пробках

Ушаков: приговор суда по
0:49
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Ушаков: приговор суда по "языковому делу" — политический и некомпетентный

Ушаков обжаловал штраф за русский язык: на Facebook закон Латвии не распространяется
0:33
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Ушаков обжаловал штраф за русский язык: на Facebook закон Латвии не распространяется

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