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Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
LETA/DELFI
1683
14. marts 2017 09:40
Рижскую думу оштрафовали по максимуму за русский язык
0:37
14742

Рижскую думу оштрафовали по максимуму за русский язык

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
885

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

Ушаков 9 мая
2:12
61

Ушаков 9 мая

Музыкальная школа и Ушаков
1:18
46

Музыкальная школа и Ушаков

Музыкальная школа и Ушаков
0:57
61

Музыкальная школа и Ушаков

Ушаков встретился с военными НАТО
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО

Ушаков не обещает скорого завершения затянувшегося ремонта улицы Барона
0:39
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Ушаков не обещает скорого завершения затянувшегося ремонта улицы Барона

Ушаков: голосование парламентского большинства — плевок в лицо рижан
2:58
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Ушаков: голосование парламентского большинства — плевок в лицо рижан

Ушаков: Новому главе Центрального рынка угрожают расправой
0:40
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Ушаков: Новому главе Центрального рынка угрожают расправой

Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента
3:43
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Видео: Раймонд Вейонис: Прямые выборы президента

Домбровскис, Ушаков и другие. Комиссия Сейма назвала ответственных за трагедию в Золитуде
2:57
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Домбровскис, Ушаков и другие. Комиссия Сейма назвала ответственных за трагедию в Золитуде

Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги

Ушаков: в 2015 году Рига будет стоять в огромных пробках
1:38
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Ушаков: в 2015 году Рига будет стоять в огромных пробках

Ушаков обжаловал штраф за русский язык: на Facebook закон Латвии не распространяется
0:33
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Ушаков обжаловал штраф за русский язык: на Facebook закон Латвии не распространяется

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