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В 29 самоуправлениях Латвии объявлено чрезвычайное положение, химикаты смыты с полей
DELFI Aculiecinieks
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07. septembris 2017 14:10
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
0:35
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Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются

На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает

Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
0:30
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии

Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
0:36
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Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

Торговцы объяснили дефицит Coca-Cola в Латвии
0:30
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Торговцы объяснили дефицит Coca-Cola в Латвии

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