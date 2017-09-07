Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
В 29 самоуправлениях Латвии объявлено чрезвычайное положение, химикаты смыты с полей
DELFI Aculiecinieks
1772
07. septembris 2017 14:10
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
6:11
6032
9 мая в Латвии
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
3:23
641
LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
2:54
1733
На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
0:34
5190
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
1:48
5594
Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:31
738
Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:35
1025
Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
0:31
1410
На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:30
3695
Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
0:36
9002
Иностранцы впервые за 25 лет выводят деньги из Латвии
0:28
4163
Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:30
1382
Торговцы объяснили дефицит Coca-Cola в Латвии
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
67784050
,
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS