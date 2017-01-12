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В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту
www.DELFI.lv
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12. janvāris 2017 11:47
4:59
42
Каникулы на море
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
3:17
29
Петр Елфимов (Беларусь). Гость TV фестиваля Аmberstar 2009
2:46
128
Пожелания от звезд конкурсантам Amberstar 2009
0:25
50
Церемония открытия "Аллеи звезд" Новой волны
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
3:54
20601
Год без "Новой волны": номера в Юрмале подешевели в 10 раз
0:32
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140 метров чистого шашлыка
1:05
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море
0:35
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СМИ: переброска авианосца США в Средиземное море — это сигнал для России
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
1:22
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Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами
3:54
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Страсти вокруг «Новой волны»
0:17
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Summer stage - 28.07.11
1:15
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Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека
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RUS