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В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту
www.DELFI.lv
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12. janvāris 2017 11:47
Каникулы на море
4:59
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Каникулы на море

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

Петр Елфимов (Беларусь). Гость TV фестиваля Аmberstar 2009
3:17
29

Петр Елфимов (Беларусь). Гость TV фестиваля Аmberstar 2009

Пожелания от звезд конкурсантам Amberstar 2009
2:46
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Пожелания от звезд конкурсантам Amberstar 2009

Церемония открытия
0:25
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Церемония открытия "Аллеи звезд" Новой волны

Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

Год без
3:54
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Год без "Новой волны": номера в Юрмале подешевели в 10 раз

140 метров чистого шашлыка
0:32
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140 метров чистого шашлыка

Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море
1:05
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

СМИ: переброска авианосца США в Средиземное море — это сигнал для России
0:35
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СМИ: переброска авианосца США в Средиземное море — это сигнал для России

На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать

Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами
1:22
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Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами

Страсти вокруг «Новой волны»
3:54
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Страсти вокруг «Новой волны»

Summer stage - 28.07.11
0:17
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Summer stage - 28.07.11

Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека
1:15
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Ту-154 Минобороны РФ с ансамблем Александрова и журналистами упал в Черное море; погибли 92 человека

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