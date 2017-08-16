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В ближайшие дни погода будет непостоянной
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531
16. augusts 2017 10:42
0:36
7191
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:37
1609
До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
1:05
7930
Синоптики: в пятницу погода изменится
0:46
970
Во второй половине недели погода улучшится
0:48
6192
Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:31
2332
В ближайшие дни ожидается потепление
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:43
3109
Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:22
872
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:42
1774
На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:35
1348
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:36
4416
В Латвию придет нетипично теплая погода
0:50
457
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:20
358
В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра
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