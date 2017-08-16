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В ближайшие дни погода будет непостоянной
www.DELFI.lv
531
16. augusts 2017 10:42
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
7191

В ближайшие дни установится зимняя погода

До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой
0:37
1609

До Лиго погода будет умеренно теплой и дождливой

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

Во второй половине недели погода улучшится
0:46
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Во второй половине недели погода улучшится

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

В ближайшие дни ожидается потепление
0:31
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В ближайшие дни ожидается потепление

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
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Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
0:35
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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра
0:20
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В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра

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