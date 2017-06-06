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В большинстве самоуправлений Латвии местная власть после выборов не сменится
www.DELFI.lv
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06. jūnijs 2017 10:13
Янис Урбанович о результатах выборов
10:12
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Янис Урбанович о результатах выборов

Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
0:30
2698

Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

Аномальная жара установилась в большинстве районов Индии
0:53
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Аномальная жара установилась в большинстве районов Индии

Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент
2:13
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Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент

Мирослав Митрофанов берет на себя ответственность за результаты выборов
0:38
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Мирослав Митрофанов берет на себя ответственность за результаты выборов

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

югла после бури
1:05
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югла после бури

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

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