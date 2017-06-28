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В четверг и пятницу в любой точке Латвии могут начаться очень сильные ливни с грозой и градом
www.DELFI.lv
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28. jūnijs 2017 15:22
Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:31
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи

Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
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Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад

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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии

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Баба Валя "Субарик". Как 70-летняя пенсионерка стала грозой улиц Таллина

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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

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В Латвии могут запретить ездить по
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В Латвии могут запретить ездить по "полуполосе"

В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами
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В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами

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В Латвии могут снизить ставку подоходного налога с населения с 23% до 20%

Синоптики: в пятницу погода изменится
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Синоптики: в пятницу погода изменится

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В четверг возможны грозы и град

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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

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