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В четверг и пятницу в любой точке Латвии могут начаться очень сильные ливни с грозой и градом
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28. jūnijs 2017 15:22
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Синоптики: в пятницу ожидаются сильные ливни и грозы, возможны смерчи
0:42
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Синоптики: в пятницу возможны сильные дожди и снегопад
0:51
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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии
0:12
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Баба Валя "Субарик". Как 70-летняя пенсионерка стала грозой улиц Таллина
0:53
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Ливень
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
3:28
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Сильные пожары в Хайфе
1:06
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В Латвии могут запретить ездить по "полуполосе"
0:39
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В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами
0:44
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В Латвии могут снизить ставку подоходного налога с населения с 23% до 20%
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится
0:31
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В четверг возможны грозы и град
0:55
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Шоу "Успеть любой ценой" на перекрестке на Тейке
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
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