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В Донбассе разбился украинский военный вертолет: погибли 5 человек
REUTERS
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27. marts 2017 09:52
Военный парад
4:09
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Военный парад

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей
0:53
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В Китае 17 человек погибли в крупном ДТП с участием 56 автомобилей

При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек
2:09
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При пожаре в школьном общежитии в Турции погибли 12 человек

Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек
0:53
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Япония: с утеса упал автобус с туристами, погибли 14 человек

В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения
0:59
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В США 15 человек погибли из-за внезапного наводнения

В Славянске сепаратисты сбили вертолет
1:37
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В Славянске сепаратисты сбили вертолет

Путин назвал причины обострения на Донбассе
2:16
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Путин назвал причины обострения на Донбассе

Порошенко: выиграть войну на Донбассе силой невозможно
2:18
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Порошенко: выиграть войну на Донбассе силой невозможно

Контрактник из Киргизии разочарован происходящим в Донбассе
22:55
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Контрактник из Киргизии разочарован происходящим в Донбассе

У здания конгресса США приземлился вертолет с почтальоном
0:30
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У здания конгресса США приземлился вертолет с почтальоном

Под Бишкеком разбился Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines
2:18
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Под Бишкеком разбился Boeing-747 авиакомпании Turkish Airlines

Американский бомбардировщик разбился на базе США
0:29
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Американский бомбардировщик разбился на базе США

Здесь была школа: дети в Донбассе встречают 1 сентября на развалинах
3:35

Здесь была школа: дети в Донбассе встречают 1 сентября на развалинах

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