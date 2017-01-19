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В Италии снежная лавина накрыла здание отеля: в здании заблокированы 20 человек
REUTERS
10404
19. janvāris 2017 08:42
ВИДЕО: северо-восток США накрывает снежная буря
1:38
1434

ВИДЕО: северо-восток США накрывает снежная буря

В заброшенном здании найдено тело воспитанника детского дома
0:52
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В заброшенном здании найдено тело воспитанника детского дома

Opera
4:32
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Opera

Крупный пожар в Риге - горело здание магазина одежды
0:17
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Крупный пожар в Риге - горело здание магазина одежды

Киев: националисты забросали здание Рады коктейлями Молотова
2:34
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Киев: националисты забросали здание Рады коктейлями Молотова

LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать
1:15
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LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать

Оппозиция Италии пообещала
0:47
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Оппозиция Италии пообещала "дать пощечину ЕС" итогами референдума

В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме
1:08
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В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме

Пожар в Золитуде
1:06
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Пожар в Золитуде

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

На карнавале в Гаити 18 человек убило током
3:04
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На карнавале в Гаити 18 человек убило током

В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
0:59
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В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал

16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек
0:37
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При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 16 человек

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
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Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

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