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В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
www.DELFI.lv
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08. februāris 2017 09:14
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
1:23
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На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

Фенолог: Зима придет через три недели — начнется
0:39
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Фенолог: Зима придет через три недели — начнется "волчье время"

2016 – год космических открытий
4:43

2016 – год космических открытий

Будет ли Латвия космос изучать?
3:01
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Будет ли Латвия космос изучать?

Государство будет помогать молодым семьям
2:40
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Государство будет помогать молодым семьям

Лиепаяс Металургс будет продан
2:21
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Лиепаяс Металургс будет продан

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Skatepark. В Лиепае будет новый Скейтпарк.
1:37
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Skatepark. В Лиепае будет новый Скейтпарк.

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:35
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3

На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает

Меркель будет баллотироваться на четвертый срок
0:30
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Меркель будет баллотироваться на четвертый срок

Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков
0:36
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Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков

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