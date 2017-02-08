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В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
www.DELFI.lv
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08. februāris 2017 09:14
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
1:23
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На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:39
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Фенолог: Зима придет через три недели — начнется "волчье время"
4:43
2016 – год космических открытий
3:01
53
Будет ли Латвия космос изучать?
2:40
42
Государство будет помогать молодым семьям
2:21
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Лиепаяс Металургс будет продан
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге
1:37
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Skatepark. В Лиепае будет новый Скейтпарк.
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:35
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:30
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Меркель будет баллотироваться на четвертый срок
0:36
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Вторая половина октября будет холодной, но с минимумом осадков
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