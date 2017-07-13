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В конгресс США внесен первый законопроект об импичменте Трампа
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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13. jūlijs 2017 09:20
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
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Обвинявшая Трампа в домогательстве подала на него в суд
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
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Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
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