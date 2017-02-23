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В Латвии могут снизить ставку подоходного налога с населения с 23% до 20%
www.DELFI.lv
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23. februāris 2017 10:44
В Латвии могут запретить ездить по
1:06
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В Латвии могут запретить ездить по "полуполосе"

Реальны ли пенсии без налога?
3:26
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Реальны ли пенсии без налога?

В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами
0:39
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В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами

Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий
0:38
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Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий

Правительство меняет формулу расчёта налога на эксплуатацию машин
0:28
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Правительство меняет формулу расчёта налога на эксплуатацию машин

Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги
2:39
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Ушаков: повышение налога на недвижимость - попытка сбалансировать бюджет Риги

Кучинскис: обязательный соцналог могут отменить
0:35
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Кучинскис: обязательный соцналог могут отменить

Куда смотрит стройуправа? Дети же могут пострадать
4:54
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Куда смотрит стройуправа? Дети же могут пострадать

LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать
1:15
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LTV7: здание Prisma на ул. Сахарова могут законсервировать

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

LTV7: восточные экспрессы в Латвию могут остаться на уровне тестовых поездов
3:36
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LTV7: восточные экспрессы в Латвию могут остаться на уровне тестовых поездов

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе
0:56
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Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе

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