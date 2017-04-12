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В Латвии может похолодать до -10 градусов
www.DELFI.lv
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12. aprīlis 2017 09:32
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
0:33
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Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA

LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?
3:15
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LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?

Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии
0:38
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Среди пострадавших в теракте в Петербурге может быть гражданин Латвии

Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии
0:51
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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:34
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На выходных воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

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