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В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
www.DELFI.lv
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09. februāris 2017 09:44
Сегодня станет теплее, дождя не ожидается
1:12
140

Сегодня станет теплее, дождя не ожидается

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

Получить статус безработного в Латвии станет сложнее
0:26
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Получить статус безработного в Латвии станет сложнее

Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью

В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
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В ближайшие дни установится зимняя погода

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
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Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

В ближайшие дни ожидается потепление
0:31
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В ближайшие дни ожидается потепление

В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

Имантский лес на экспорт
0:42
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Имантский лес на экспорт

В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра
0:20
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В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

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