Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее
www.DELFI.lv
234
09. februāris 2017 09:44
1:12
140
Сегодня станет теплее, дождя не ожидается
0:22
867
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:26
7520
Получить статус безработного в Латвии станет сложнее
0:57
2921
Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:36
7191
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
4414
В Латвию придет нетипично теплая погода
0:43
3105
Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:31
2330
В ближайшие дни ожидается потепление
0:20
12650
В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:50
455
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:42
2
Имантский лес на экспорт
0:20
358
В ближайшие часы в Риге ожидается усиление ветра
0:32
4341
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:34
10367
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS