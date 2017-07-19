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В Латвии скручивание пробега на машинах стало наказуемым
www.DELFI.lv
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19. jūlijs 2017 14:31
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В Латвии начался новый учебный год: школ стало меньше, школьников - больше
4:40
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Рижан проверили, помогут ли они человеку, которому стало плохо
2:22
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Лоб в лоб
6:11
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9 мая в Латвии
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:35
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"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии
0:35
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Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
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RUS