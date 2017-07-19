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В Латвии скручивание пробега на машинах стало наказуемым
www.DELFI.lv
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19. jūlijs 2017 14:31
В Латвии начался новый учебный год: школ стало меньше, школьников - больше
0:42
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В Латвии начался новый учебный год: школ стало меньше, школьников - больше

Рижан проверили, помогут ли они человеку, которому стало плохо
4:40
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Рижан проверили, помогут ли они человеку, которому стало плохо

Лоб в лоб
2:22
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Лоб в лоб

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

0:35
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"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии

Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются
0:35
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Газета: дети беженцев в школах Латвии не задерживаются

На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает

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