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В Латвии задержана банда, которая загоняла людей в долги и превращала в рабов
Latvijas Televīzija
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30. janvāris 2017 21:15
В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами
0:39
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В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами

ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
0:53
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ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе
0:56
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Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе

По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
1:49
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие

В Латвии могут запретить ездить по
1:06
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В Латвии могут запретить ездить по "полуполосе"

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

Римшевич обозначил главную надежду экономики Латвии
0:47
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Римшевич обозначил главную надежду экономики Латвии

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

Популярный в Латвии портал купонных покупок закрылся
0:42
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Популярный в Латвии портал купонных покупок закрылся

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