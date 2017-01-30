Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
В Латвии задержана банда, которая загоняла людей в долги и превращала в рабов
Latvijas Televīzija
2681
30. janvāris 2017 21:15
0:39
535
В Латвии могут официально разрешить кормить малообеспеченных людей просроченными продуктами
0:53
1142
ОБСЕ: российско-украинскую границу пересекают сотни людей в военной одежде
6:11
6030
9 мая в Латвии
2:54
1733
На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
3:23
637
LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:56
141
Началась борьба за Кубок Латвии по практической стрельбе
1:49
845
По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
1:06
5057
В Латвии могут запретить ездить по "полуполосе"
0:22
867
В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:47
2501
Римшевич обозначил главную надежду экономики Латвии
0:31
738
Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:34
5188
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:28
4162
Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:42
5111
Популярный в Латвии портал купонных покупок закрылся
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS