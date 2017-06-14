Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
REUTERS
5545
14. jūnijs 2017 11:25
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
1:42
2326

Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы

Под Киевом второй день горит нефтебаза
1:05
33

Под Киевом второй день горит нефтебаза

Кинопоказ под открытым небом
1:15
49

Кинопоказ под открытым небом

Пожар на Лудзас
0:49
63

Пожар на Лудзас

Ограбление века в Лондоне: из депозитария пропали ценности на 235 млн евро
1:40
7992

Ограбление века в Лондоне: из депозитария пропали ценности на 235 млн евро

Разрушения в Лондоне
1:40
39

Разрушения в Лондоне

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:02
4903

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
744

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
3742

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
4006

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:15
2732

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие

Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:39
7852

Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы

8 марта
0:31
9

8 марта

«Фанера» для Леди Гага
2:00
25

«Фанера» для Леди Гага

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS