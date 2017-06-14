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В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
REUTERS
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14. jūnijs 2017 11:25
1:16
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:42
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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
1:05
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Под Киевом второй день горит нефтебаза
1:15
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Кинопоказ под открытым небом
0:49
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Пожар на Лудзас
1:40
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Ограбление века в Лондоне: из депозитария пропали ценности на 235 млн евро
1:40
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Разрушения в Лондоне
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
0:39
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Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:31
9
8 марта
2:00
25
«Фанера» для Леди Гага
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Aculiecinieks
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RUS