Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
В Марселе автомобиль въехал в две автобусные остановки: есть жертвы
REUTERS
3101
21. augusts 2017 14:21
Под Парижем автомобиль въехал в пиццерию: погибла девочка
0:49
1149

Под Парижем автомобиль въехал в пиццерию: погибла девочка

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
4006

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы
1:01
1294

Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы

Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
0:32
4119

Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые

В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
1:11
6572

В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы

Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
1:42
2330

Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы

В Берлине во время движения взорвался автомобиль
1:02
2945

В Берлине во время движения взорвался автомобиль

Трамвай Rīgas Satiksme едва не протаранил автомобиль
1:02
5755

Трамвай Rīgas Satiksme едва не протаранил автомобиль

В Харькове взорвался автомобиль комбата местной милиции
2:54
2543

В Харькове взорвался автомобиль комбата местной милиции

Сгорел джип возле CSDD
5:19
236

Сгорел джип возле CSDD

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:02
4903

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
744

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
3742

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:15
2732

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS