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В Марселе автомобиль въехал в две автобусные остановки: есть жертвы
REUTERS
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21. augusts 2017 14:21
0:49
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Под Парижем автомобиль въехал в пиццерию: погибла девочка
1:13
4006
Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:16
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:01
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Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы
0:32
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Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
1:11
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В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
1:42
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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
1:02
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В Берлине во время движения взорвался автомобиль
1:02
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Трамвай Rīgas Satiksme едва не протаранил автомобиль
2:54
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В Харькове взорвался автомобиль комбата местной милиции
5:19
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Сгорел джип возле CSDD
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
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