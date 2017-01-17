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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
www.DELFI.lv
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17. janvāris 2017 09:37
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
2075

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

В ближайшие дни установится зимняя погода
0:36
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В ближайшие дни установится зимняя погода

В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
4414

В Латвию придет нетипично теплая погода

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
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Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:34
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На выходных воздух прогреется до +26 градусов

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:33
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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад

Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:35
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3

Имантский лес на экспорт
0:42
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Имантский лес на экспорт

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

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