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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
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343
17. janvāris 2017 09:37
0:30
2075
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:36
7191
В ближайшие дни установится зимняя погода
0:22
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В выходные дни в Латвии ожидается теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода
0:43
3105
Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:51
8824
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:34
5188
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:34
773
На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:33
2276
Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:35
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:42
2
Имантский лес на экспорт
0:36
3209
К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
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