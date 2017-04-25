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В Польше раскрыта подпольная табачная фабрика: задержаны граждане Латвии
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25. aprīlis 2017 15:03
Раскрыта загадка крушения Ту-154, унесшего жизни 92 человек
0:52
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Раскрыта загадка крушения Ту-154, унесшего жизни 92 человек

В Польше после землетрясения блокировало горняков в шахте
0:39
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В Польше после землетрясения блокировало горняков в шахте

На президентских выборах в Польше победил
1:52
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На президентских выборах в Польше победил "наследник Качиньских"

Граждане нелатышского происхождения не смогут сменить национальность на
0:42
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Граждане нелатышского происхождения не смогут сменить национальность на "латыш"

В Польше на выборах победила партия экс-премьера Качиньского
1:24
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В Польше на выборах победила партия экс-премьера Качиньского

В рамках учений США разместили в Польше ракеты Patriot
2:36
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В рамках учений США разместили в Польше ракеты Patriot

В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме
1:08
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В Италии задержаны пособники ИГ, планировавшие теракты в Ватикане и Риме

В Фергюсоне введен режим ЧП: задержаны более 100 человек
1:41
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В Фергюсоне введен режим ЧП: задержаны более 100 человек

The Коля Серга
2:03
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The Коля Серга

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

9 мая в Латвии
6:11
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9 мая в Латвии

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары
2:54
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На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары

LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?
3:23
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LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы?

Контрразведка Латвии проверит информацию о личности Стрике
0:40
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Контрразведка Латвии проверит информацию о личности Стрике

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